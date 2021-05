In VI commissione si parla consorzio universitario.

La VI Commissione Consiliare del Comune di Agrigento, alla Presenza del Presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, Nene Mangiacavallo, ha relazionato per più di un’ora sulla situazione e le prospettive del Consorzio.

“Siamo molto soddisfatte di questo incontro, che è stato molto proficuo- dicono le consigliere Caludia Alongi, Alessia Bongiovi’, Margherita Brucculeri, Roberta Zicari-. Ringraziamo il Presidente Mangiacavallo per la dovizia di particolari e la passione con cui ha esposto la situazione del Consorzio Universitario di Agrigento.

Vogliamo intraprendere un percorso sinergico con il Consorzio di cui, come Comune, siamo soci maggioritari. La tutela e la crescita del consorzio Universitario è per noi una priorità, riconoscendone l’importanza per lo sviluppo socio-economico-culturale del territorio”.