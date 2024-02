Condannato a 4 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per detenzione di materiale pedopornografico. Un trentottenne agrigentino è stato arrestato dalla polizia di Stato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Palermo. Gli agenti, dopo la notifica del provvedimento e le formalità di rito, lo hanno portato in carcere.