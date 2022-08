Blitz del Nas, scoperte irregolarità alla Guardia medica

Riscontrate diverse irregolarità all’interno della Guardia medica di San Leone, lungo il viale dei Giardini. La scoperta nel corso di un’attività ispettiva effettuata dai carabinieri del Nas di Palermo, con la collaborazione dei loro colleghi della Compagnia di Agrigento, nell’ambito dell’operazione “Estate tranquilla 2022”.

Il locale destinato a presidio sanitario di continuità assistenziale turistica è risultato inadeguato, perché mancante dei sistemi di videosorveglianza, e di allerta personale, per carenze strutturali come l’assenza di inferriate alle finestre della sala visita e dei servizi igienici. Nel corso del controllo gli esperti dell’Arma hanno accertato anche la mancanza dei dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari, e all’interno dei servizi igienici sono state trovate temporaneamente custodite, sei scatole sigillate contenenti rifiuti sanitari destinati allo smaltimento.

Dopo l’ispezione, il presidio sanitario di continuità assistenziale turistica del rione balneare di Agrigento, è stato chiuso. E su disposizione del direttore sanitario di base dell’Asp di Agrigento, è stato sistemato nei locali del servizio di continuità assistenziale ordinaria. Disposto inoltre il trasferimento dei rifiuti sanitari, destinati allo smaltimento, in altri locali idonei.