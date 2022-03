Favara: Ambrosini merita di essere considerato il personaggio più illustre

Si discute sulla dedicazione della Piazza principale di Favara. E tra le opinioni, anche la mia che è quella di dedicarla a Gaspare Ambrosini, uno dei padri dell’attuale nostra Costituzione Repubblicana. Sino ad ora la Piazza principale di Favara è stata dedicata, ormai da moltissimi anni, a Camillo Benso conte di Cavour nato a Torino, il 10 agosto 1810 ed ivi morto il 6 giugno 1861.

Cavour è stato un grande uomo politico, benemerito ed appassionato patriota, tra i protagonisti più tenaci del nostro Risorgimento. Di animo sinceramente liberale, è stato sempre un convinto assertore della Monarchia. Perciò, con la proclamazione del Regno d’Italia con il Re Vittorio Emanuele II il 17 marzo 1861, Cavour divenne il primo presidente del Consiglio dei Ministri del nuovo Stato Italiano. Morì ricoprendo tale carica nei primi giorni del giugno successivo.