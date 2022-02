“Colazione e aperitivo Diodoros”, un’esperienza per conoscere il territorio

Miele, mandorle, pistacchi, frutta, succhi, olio, capperi, marmellate e confetture: tutto di provenienza dal Parco Valle dei Templi. Dolce o salata non importa: solo prodotti locali, freschi e di stagione.

È un nuovo format per rendere visibile la capacità di collaborare e per creare un’economia del benessere: è attenta all’ambiente, valorizza il territorio ed educa a sani stili di lavoro e di vita.

A breve sarà “battezzato” il progetto “Prima colazione e aperitivo Diodoros: un momento per il territorio”. Il primo format in Sicilia a considerare la prima colazione ed il “rito” dell’aperitivo, come elemento competitivo per il successo di una destinazione turistica.

“L’idea – spiega Fabio Gulotta, direttore della strada dei sapori- arriva dalle iniziative legate a Diodoros, il progetto del parco Valle dei Templi dedicato alla produzione, trasformazione e valorizzazione della biodiversità dell’area e dalla cultura enogastronomica e identità cittadina”. È un progetto originale destinato a coinvolgere alcune realtà fra cui alberghi, B&B, agriturismi, bar di qualità diffusi sul territorio della città prima e successivamente alla provincia. “Il progetto, “Colazione e Aperitivo Diodoros”, rappresenta un’assoluta novità nel settore della ricezione turistica ed è un ulteriore salto di qualità- continua Gulotta- in chiave di accoglienza, che la città di Agrigento ed il Parco Valle dei Templi riservano ai visitatori.

Un biglietto da visita come nuovo modello di ospitalità che punta alla qualità dell’offerta e all’affermazione delle identità locali. L’obiettivo è fare in modo che i turisti stessi ne diventino ambasciatori.”