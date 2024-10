In sella ad uno scooter percorre contromano la via Atenea ad Agrigento. Un trentenne è stato fermato e denunciato, alla Procura della Repubblica, per guida senza patente. Il ciclomotore è stato posto sotto sequestro. A notare il giovane lungo il “salotto cittadino” sono stati i carabinieri della sezione Radiomobile impegnati in quei momenti in un servizio di controllo del territorio. Il giovane, alla guida senza patente del mezzo a due ruote, è stato bloccato dopo che ha rischiato di provocare un incidente stradale. E’ stato trovato, appunto, alla guida dello scooter, senza patente. E non era, la prima volta che veniva sorpreso alla guida di un mezzo senza alcun documento di guida.