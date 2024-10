Completamente fuori di sé, ha aggredito la madre, una pensionata settantenne. Un passante, per fortuna, ha allertato il 112. I Carabinieri della Radiomobile e i loro colleghi della Stazione della Compagnia di Cammarata, accorsi tempestivamente, hanno evitato il peggio. La donna è finita al presidio sanitario del paese, a Cammarata, per lievi ferite.

E lui, un cinquantenne disoccupato, è stato arrestato e trasferito al carcere di Agrigento.

Dovrà adesso rispondere dell’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. L’attività di indagine non è ancora conclusa e mira a fare chiarezza sulla situazione familiare, stabilendo se quest’aggressione sia stata unica e sola o se invece, come si teme, discussioni, litigi e percosse vanno avanti già da un po’ di tempo.