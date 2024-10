Era diventato l’incubo del ministero della Giustizia. Un 24enne originario di Sciacca, residente a Gela e domiciliato a Roma, è stato arrestato dalla polizia Postale al termine di indagini durate diversi anni e coordinate dalla Procura di Napoli. Le sue incursioni nei server, sfruttando un account di amministratore e senza lasciare tracce, a un certo punto hanno spinto gli inquirenti a un ritorno indietro nel tempo, per quanto riguarda le modalità d’indagine, a usare la carta e le riunioni in presenza, costringendoli a rinunciare a email, chat e video call, per evitare di essere, loro, “intercettati”.

La paziente e sofisticata inchiesta dei magistrati del pool reati informatici di Napoli ha coinvolto diversi uffici inquirenti, da Nord a Sud, che si sono interfacciati attraverso il supporto della Direzione nazionale antimafia. Il 24enn,e impiegato come programmatore, è stato bloccato ieri pomeriggio, poco prima che scattassero una serie di perquisizioni grazie alle quali sono stati trovati, decriptati e sequestrati diversi terabyte di dati, in parte coperti da segreto investigativo, dislocati anche su server posizionati all’estero.

Secondo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, presente alla conferenza stampa del procuratore Nicola Gratteri insieme con Ivano Gabrielli, a capo della Polizia postale e delle comunicazioni, è stata sventata “una minaccia grave” che “ha provocato danni alla sicurezza di infrastrutture dello Stato”.