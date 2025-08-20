Ogni giorno si registrano incidenti, più o meno gravi, all’incrocio di Porta Aurea. Lo ripetiamo da tempo: quell’incrocio non è conforme al Codice della Strada e necessita di una modifica. Gli stop, infatti, dovrebbero trovarsi all’esterno e non all’interno della rotatoria, come accade oggi.

Secondo il Codice della Strada, la regola è chiara: nelle rotatorie chi è già all’interno ha la precedenza, mentre chi si immette deve dare la precedenza e rispettare la segnaletica. Nel caso di Porta Aurea, invece, la disposizione attuale genera confusione e pericolo.

Non è un problema isolato. Viviamo in una provincia dove molti incroci risultano progettati male già a monte. Basti pensare alla rotatoria di San Pietro, o “della Strada degli Scrittori”, dove chi l’ha progettata non l’ha realizzata in asse con la strada, trascurando anche la visibilità.

Quella di Porta Aurea, sotto il Tempio di Ercole, potrebbe essere modificata con costi contenuti. Eppure si continua a rimandare, mentre gli incidenti si ripetono. Spesso a rimanere vittime di questi sinistri sono i forestieri: gli stranieri non conoscono le nostre “specialità”.

L’ultimo episodio si è verificato questa mattina: a scontrarsi due Citroen C3. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Le sue condizioni non sono gravi.

Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Intanto cresce la domanda tra cittadini e automobilisti: quando verranno presi provvedimenti seri per evitare nuovi incidenti?

