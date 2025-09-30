Sarà presentata giovedì 2 ottobre, alle 10, nell’ex Collegio dei Filippini, la campagna di prevenzione cardiovascolare sul tema “Abbi a cuore il tuo cuore” promossa dall’unità operativa di Cardiologia del San Giovanni di Dio, diretta da Giuseppe Caramanno che ne è anche coordinatore scientifico. La conferenza stampa sarà presenziata, oltre che da Giuseppe Caramanno, da Salvatore Iacolino, dirigente del dipartimento di Pianificazione strategica dell’assessorato regionale della Salute; da Giuseppe Capodieci, direttore generale dell’Asp; dal sindaco Miccichè e dal presidente dell’Ordine dei medici di Agrigento, Santo Pitruzzella. “Abbi a cuore il tuo cuore”, che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre prossimo in piazza Cavour ad Agrigento, avrà come testimonial Riccardo Gaz, conduttore radiofonico che ogni giorno parla a migliaia di ascoltatori.

