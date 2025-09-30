Tragedia nella notte a Canicattì. Erano da poco passate le 23:30 quando, all’inizio di viale Vittoria, si è verificato un incidente mortale che ha spezzato la vita di un ragazzo di appena 16 anni.

La vittima è Mattia Iannuzzo, che viaggiava a bordo di uno scooter insieme alla fidanzata. La giovane, rimasta gravemente ferita, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Barone Lombardo, dove si trova in condizioni critiche ma non in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter si sarebbe scontrato con una Fiat 500 rossa. Subito dopo l’impatto, l’auto si sarebbe allontanata senza prestare soccorso. Il giovane alla guida della vettura e il passeggero si sono però costituiti poco più tardi ai poliziotti del Commissariato cittadino..

Si tratta di due canicattinesi di 19 e 25 anni. La comunità di Canicattì è sotto shock per l’ennesima tragedia che coinvolge giovanissimi, mentre gli investigatori stanno ricostruendo con esattezza la dinamica dell’accaduto e le responsabilità. Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, ha annullato tutti gli eventi e le manifestazioni di piazza fino al 5 ottobre e dichiarato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

