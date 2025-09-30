L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato il quarto lotto funzionale dei lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento tra la Statale 115 (bivio Borgo Bonsignore) e la Statale 189. La gara, effettuata in modalità telematica ed inversione procedimentale, è stata aggiudicata all’impresa Presti SrL, con sede a Terme Vigliatore (Me) che ha offerto il ribasso del 32,1727% per un importo complessivo di 1.672.118,14 euro (compresi 33.442,36 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Alla gara hanno partecipato 308 imprese, mentre l’importo è stato interamente finanziato dalla Regione Siciliana con i fondi destinati al Piano di Sviluppo e Coesione. L’appalto consentirà di intervenire sulle strade provinciali 35A Portella di Sciacca-Lucca Sicula, 32 Ribera-Cianciana, 19B San Biagio Platani-Alessandria della Rocca, 31 Cattolica Eraclea-Cianciana e 29A Montallegro- Cattolica Eraclea.

I lavori dovranno essere ultimati entro 540 giorni lavorativi continuativi dalla data di consegna. “Un altro tassello per l’adeguamento di questa importante via di collegamento – afferma il presidente Giuseppe Pendolino – che conferma l’impegno del Libero Consorzio di Agrigento per il miglioramento della rete viaria provinciale. E’ prevista a breve la pubblicazione di nuovi bandi relativi alla manutenzione straordinaria di altre strade di nostra competenza”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp