Qualcuno ha cosparso con del liquido infiammabile il furgone di proprietà di un quarantenne del posto e poi lasciato anche all’interno dell’abitacolo una bottiglia con tracce di benzina. I destinatari del messaggio di quasi certa natura intimidatoria sono un produttore agricolo, già noto alle forze dell’ordine, e la moglie, entrambi di Palma di Montechiaro.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro che hanno avviato le indagini. Come primo passo dell’attività investigativa sarebbero state sentite le persone offese. La bottiglia è stata sequestrata.

La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al vaglio degli investigatori eventuali immagini di telecamere e tracce lasciate da chi ha voluto lanciare quella che pare a tutti gli effetti una intimidazione.

