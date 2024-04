Hanno lasciato la Spagna e sono ritornate a casa le quattro studentesse, tutte poco più che diciottenni, che frequentano un istituto superiore della provincia di Agrigento, fermate dalla polizia la scorsa settimana perché ritenute responsabili di avere rubato in un negozio di cosmetici nel centro di Madrid, dove le ragazze si trovavano in gita scolastica.

Il giudice ha convalidato il fermo per furto aggravato in concorso e ha dato il consenso a tornare in Italia. Dalla ricostruzione dell’accaduto, le quattro ragazze sarebbero entrate in un negozio di cosmetici e avrebbero arraffato diversi prodotti, nascondendoli all’interno di giubbotti e borse.

Una commessa del negozio si è accorta dell’atteggiamento nervoso e sospetto e attraverso le telecamere interne della sorveglianza ha scoperto la razzia. Quindi ha segnalato il furto alla polizia.