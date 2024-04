Nuovo grave episodio scoperto all’esterno di una scuola che segue altri che si stanno susseguendo da qualche mese. “Age2030 favorisce pedofilia”; “Salvate i bimbi dalla nazi-scuola“, sono le nuove scritte realizzate con una bomboletta spray di colore rosso rinvenute sui muri della scuola “San Giovanni Bosco” di via Dante Alighieri di Agrigento. Sull’episodio indagano i carabinieri di Agrigento che hanno, per prima cosa, preso visione di eventuali immagini di videosorveglianza della zona per provare a risalire agli autori.

Accanto alle scritte lasciate anche due “W” cerchiate. Si tratta del simbolo del movimento “no vax” già autore anche nel recente passato di numerosi atti dello stesso tenore. Solo quest’anno altre scritte sono spuntate sulla facciata della sede di Fratelli d’Italia in via Gioeni, sul marciapiede davanti al cancello d’ingresso della scuola Esseneto, sui muri di un patronato, in quelli dell’Agenzia di riscossione delle tasse in piazza Metello e sul prospetto esterno dell’edificio che ospita l’Unità operativa semplice di Neuropsichiatria Infantile all’ex ospedale di Agrigento in via Giovanni XXIII.

Qualcuno nelle ore serali o notturne pianifica e mette a segno i raid realizzando le scritte che sono principalmente in tema “no vax” con la riproposizione di messaggi con riferimenti all’obbligo vaccinale durante la pandemia, ma è stato di preso di mira anche al Governo nazionale, in alcuni casi apostrofato come “nazista”. Gli investigatori dell’Arma sulla delicata inchiesta mantengono le bocche cucite.