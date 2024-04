Ritenuto responsabile di insolvenza fraudolenta in concorso. È per questo reato che un 54enne di Porto Empedocle è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo deve scontare la pena di quattro mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare. I militari dell’Arma hanno dato esecuzione all’ordine di detenzione domiciliare emesso dall’ufficio Esecuzioni penali del tribunale di Tivoli. Il reato è stato commesso infatti proprio in quella città nel 2015.