In giro ubriaco con una spada e uno sfollagente: denunciato 53enne

In evidente stato di ubriachezza, barcollante e con un pesante alito vinoso, è stato trovata in possesso di uno sfollagente modello Tonfa, ed un altro oggetto apparentemente un bastone, che da accertamenti successivi, risultata essere invece una spada del tipo katana con fodero. Lo hanno bloccato i poliziotti del Commissariato di Licata.

Si tratta di un 53enne di nazionalità austriaca, di fatto domiciliato presso la sua imbarcazione ormeggiata all’interno del porto turistico di Licata, pertanto, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e gli oggetti in questione posti sotto sequestro.

E’ successo ieri sera in Piazza Elena dove, diversi cittadini avevano segnalato al 112 la presenza di una persona in evidente stato di ebbrezza. Gli agenti, infatti, durante un servizio di controllo del territorio per la repressione dei reati in genere si sono portati nel luogo indicato, e dopo vari tentavi di convincimento, sono riuscitui a farsi consegnare gli oggetti dall’uomo.