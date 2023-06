In giro per la via Atenea con droga e coltello: denunciato un giovane

Sorpreso in giro per la via Atenea con droga e coltello. A finire nei guai un ventenne fermato e controllato dai poliziotti della sezione Volanti. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, ed è stato segnalato alla Prefettura quale consumatore abituale di droga. Ma in tasca aveva anche un coltello di genere vietato. E per questo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. Il coltello è stato posto sotto sequestro.