Chiede l’elemosina e infastidisce i passanti in via Atenea: firmato il Dacur per un mendicante

Fermato e controllato dai poliziotti della sezione Volanti mentre chiedeva, e con insistenza, l’elemosina ai passanti e ai clienti di bar e negozi della via Atenea e Porta di Ponte. Un cinquantenne romeno, formalmente residente a Palma di Montechiaro, è stato raggiunto dal Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane, anche detto Daspo Urbano), firmato dal questore di Agrigento Emanuele Ricifari, per la durata di 48 ore. Per questo tempo, l’uomo non potrà più rimettere piede nel centro storico della città dei Templi e aree circostanti. Il mendicante infastidiva e anche pesantemente chiedendo l’elemosina soprattutto agli avventori dei bar e, a quanto pare, era abituato ad allontanarsi rapidamente, non appena notava in lontananza una pattuglia delle forze dell’ordine.