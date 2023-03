In giro con cocaina e hashish: denunciato pusher

Blitz antidroga nel centro storico della città dei Templi dei finanzieri della Tenenza di Porto Empedocle, con l’ausilio dell’Unità cinofila della Guardia di finanza della Compagnia di Agrigento. Le Fiamme gialle hanno setacciato la via Atenea e le zone di via Pirandello, Porta di Ponte e le parti attorno al Municipio. Numerosi gli extracomunitari fermati e controllati. E fra questi, un giovane immigrato, è stato trovato in possesso di cocaina e hashish.

Complessivamente sono stati sequestrati 40 grammi di droga. E a casa dell’immigrato, i finanzieri hanno anche rinvenuto e posto sotto sequestro un bilancino di precisione, utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.