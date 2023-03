Incidente stradale a Fondacazzo: due donne in ospedale

Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato in contrada “Fondacazzo”, ad Agrigento, a poca distanza da dove la scorsa settimana, dopo un violentissimo impatto, cinque persone sono finite in ospedale.

A scontrarsi sono stati un furgoncino, Fiat Doblò, e un’autovettura Nissan. Nell’urto due donne, la conducente e la trasportata della vettura, sono rimaste ferite e sono state trasportate con le ambulanze del 118, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Nessuna delle due, per fortuna, è risultata essere in gravi condizioni. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.