In fiamme pick-up nel parcheggio di centro commerciale: aperta inchiesta

I carabinieri hanno avviato le indagini per accerta le cause dell’incendio che ha carbonizzato un pick-up Volkswagen Amarock, privo di targa, di provenienza estera. E’ accaduto nella notte fra domenica e ieri, all’interno del parcheggio del centro commerciale lungo la statale 189 in territorio di Cammarata dove il veicolo di proprietà di un rivenditore di auto, non è chiaro per quale motivo, era posteggiato.

Sul posto, dopo la segnalazione al 112, sono intervenuti i vigili del fuoco dei Comandi provinciali di Agrigento e Caltanissetta e i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Cammarata. Nonostante l’intervento tempestivo dei pompieri, il mezzo è andato completamente distrutto. I pompieri non si sono pronunciati sulla natura delle fiamme.

Nel corso del sopralluogo, non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, né inneschi o bottiglie sospette. E’ stata informata la Procura di Agrigento e sono state avviate le indagini.