Bruciata un’autovettura, telecamere immortalano il piromane

Per una volta non ci sono dubbi. Le telecamere degli impianti di videosorveglianza hanno ripreso una persona incappucciata che ha cosparso di liquido infiammabile l’autovettura ed ha poi appiccato il fuoco. Adesso spetterà ai carabinieri provare a identificare il piromane. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata del grave fatto, ha aperto un’inchiesta, al momento a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio. Il rogo, in una strada del centro di Licata, si è sviluppato poco prima delle 3,30. A bruciare la Fiat Panda di proprietà di un bracciante agricolo di 47 anni. Ad accorgersi del rogo, alcuni abitanti della zona, svegliati da una forte puzza di bruciato. Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Licata. L’utilitaria è stata danneggiata.