Un incendio divampato in un terreno di sterpaglie, s’è propagato fino a raggiungere l’area interna del centro comunale di raccolta di contrada Piano Bugiades, a Licata. Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina. Nelle operazioni di spegnimento impegnate anche diverse associazioni di volontariato. Dopo diverse ore il rogo è stato domato. Si sta cercando di capire se le fiamme sono divampate per cause dolose o accidentali.