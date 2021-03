In fiamme due abitazioni, danni e cause da accertare

Notte di fuoco in provincia di Agrigento. Per cause sconosciute due abitazioni, una rurale, l’altra di tipo civile, sono state danneggiate da altrettanti incendi. In entrambi i casi le cause degli eventi sono da accertare, e in mancanza di certezze, tutte le ipotesi investigative restano valide: fatto accidentale, oppure, origine dolosa.

A Favara, precisamente in contrada “Milone”, in fiamme un casolare di campagna. Intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara, e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Spento il rogo, nel corso del successivo sopralluogo, comunque, non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né contenitori sospetti.

A Siculiana, a fuoco il tetto di un’abitazione, attualmente disabitata, in via Montana, nel centro storico. Le fiamme sono divampate verso le 2,30 della notte. Per fortuna non ha interessato persone. I pompieri, per avere ragione sulle fiamme, hanno dovuto operare per circa due ore. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.