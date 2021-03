Scoperta e sequestrata discarica abusiva con rifiuti di ogni tipo

Sequestrata una discarica abusiva con rifiuti di ogni tipo. I cumuli di pattume si trovavano in un’area comunale, di 350 metri quadrati, a ridosso di alcune palazzine, in contrada “Ciuccafa”, a Porto Empedocle. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Agrigento.

Riscontrata la violazione del testo unico in materia di tutela ambientale, ed è stata inoltrata alla competente Autorità giudiziaria, apposita comunicazione di notizia di reato, a carico di ignoti.

I materiali depositati erano stoccati in maniera incontrollata, costituiti da vecchi mobili, oggetti d’arredo in plastica, e in legno, divani, scarti di lavorazione, materiale edile, latte di vernici, e altra immondizia di varia tipologia, soprattutto sacchetti con all’interno rifiuti solidi urbani. Sono stati apposti i sigilli, in attesa delle successive opere di bonifica, e ripristino dei luoghi.