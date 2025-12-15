Hanno creato il caos nei luoghi della movida della via Atenea ad Agrigento. Nel primo episodio un ventenne di nazionalità tunisina fermato per un controllo , alla richiesta di esibire i documenti, prima si è rifiutato poi ha reagito. E’ stato caricato sulla Volante della polizia e portato in caserma. I poliziotti della sezione Volanti lo hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per resistenza e Pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

E un 27enne, anche lui tunisino, ha infastidito gli avventori di un bar del “salotto cittadino”. Il titolare temendo il peggio ha chiamato il 112. Sono stati i carabinieri del nucleo Radiomobile a bloccare il giovane, il quale, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. A suo carico è scattata le denuncia per detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio.

