In fiamme cucina a gas, agrigentina rimane ustionata

Una 68enne pensionata è rimasta ustionata, ed è finita in ospedale. Come hanno accertato i carabinieri e i vigili del fuoco si e’ trattato di un incidente domestico.

La donna si è bruciata all’interno della sua abitazione, nel centro di Cianciana, a causa di un malfunzionamento della cucina a gas. A quanto pare la cucina ha preso fuoco all’improvviso.

La donna è stata investita in pieno dalla fiammata, riportando ustioni sparse. Trasportata al presidio ospedaliero “Parlapiano” di Ribera, è stata curata e medicata. Per fortuna non è grave.