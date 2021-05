In fiamme boschetto, inferno di fuoco vicino le case

I vigili del fuoco, tra sabato e domenica, sono intervenuti più volte in via Petrarca, per una serie di incendi appiccati all’interno dell’area boschiva della zona, e in terreno ricoperto di sterpaglia, che hanno rischiato di causare gravi danni.

Spruzzi di acqua lanciati dai pompieri da diversi punti hanno evitato che il rogo potesse bruciare più alberi. In un altro punto, il fuoco si è avvicinato minacciosamente ad alcune palazzine. I residenti, hanno tentato di domare le fiamme utilizzando propri mezzi. Poi l’opera di spegnimento è stata completata dai vigili del fuoco.

Per ore il rione è rimasto sotto la “cappa” di una coltre di fumo, che ha invaso diverse strade vicine, creando qualche disagio.