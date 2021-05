Da oggi Sicilia in zona gialla: ecco cosa cambia

Da oggi, lunedì 17 maggio, la Sicilia è zona gialla. Riaprono ristoranti, lidi balneari, cinema, teatri, in seguito all’introduzione del nuovo decreto legge Draghi del 26 aprile scorso. Vengono meno alcune restrizioni, e a questo si aggiungono una serie di date e riaperture che scatteranno nei prossimi giorni.

Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci una modifica e si ipotizza (o dal 18 o dal 24 maggio) uno spostamento del coprifuoco alle 23. Successivamente sarà abolito per il periodo estivo anche per favorire il turismo.

In zona gialla bar e ristoranti sono aperti dalle 5 fino alle 22. Nei locali con i tavoli all’aperto si potrà consumare seduti (con il consueto limite dei 4 se non dello stesso nucleo familiare). Via libera quindi a pranzo e cena ai tavoli ma solo all’aperto. Per gli altri, quelli che hanno solo spazi al chiuso l’apertura è prevista l’1 giugno. Dal 1 giugno comunque, se non dovessero esserci novità, la consumazione al tavolo nei locali al chiuso è consentita solo fino alle 18. Resta l’asporto per chi non ha tavoli all’aperto.

Liberi gli spostamenti all’interno della Sicilia e tra le Regioni in zona gialla (quindi in questo momento in tutta Italia tranne che in Val d’Aosta). Sì alle seconde case.

Tutte aperte le attività commerciali, compresi i parrucchieri e gli estetisti. Per quanto riguarda i centri commerciali, che hanno protestato nei giorni scorsi, in settimana potrebbero esserci novità. Finora infatti i negozi all’interno dei centri commerciali restano chiusi nei weekend.

Aprono siti archeologici, musei, cinema e teatri, con però una capienza massima del 50 per cento (con un massimo di mille spettatori all’aperto e di 500 al chiuso) e con posti distanziati.

Da oggi cessa la quarantena di 5 giorni per chi entra in Italia da un Paese dell’Unione europea. Al vaglio le misure per chi proviene dagli Stati Uniti o Paesi extraeuropei.