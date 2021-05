Akragas, Di Gaetano: sapevamo di dover fare una grande partita (VIDEO)

Interviste post gara Akragas Mazara

Gli allenatori Francesco Di Gaetano e Dino Marino

Vince l’Akragas allo stadio Esseneto di Agrigento contro la capolista Mazara per la settima e terzultima giornata del nuovo campionato di Eccellenza, girone A. La partita è terminata con il risultato di 1-0 ed è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della società all’indirizzo Asd Akragas 2018. È stato il goal di Biondo, nel primo tempo, a mettere il sigillo alla partitissima. “Siamo stati bravi- ha commentato mister Di Gaetano- non abbiamo subito tiri in porta. Se tutto questo lo fai contro il Mazara, in testa alla classifica, diventa ancora più importante”.