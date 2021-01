In fase di trasferimento alcuni uffici del distretto sanitario di Agrigento verso i nuovi locali del di via Giovanni XXIII

Alcuni servizi della medicina di base del Distretto sanitario di Agrigento cambiano sede e si trasferiscono dalla cittadella della salute del viale della Vittoria, verso il locali del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) ubicati all’interno dell’ex ospedale “San Giovanni di Dio” in via Giovanni XXII ove insiste il poliambulatorio di Agrigento. Si tratta di alcuni uffici amministrativi fra i quali quello di anagrafe degli assistiti, con la scelta e revoca del medico di fiducia, di esenzione ticket, di autorizzazione protesi ed ortesi. “La scelta di spostare i servizi, spiega il direttore del Distretto di Agrigento, Ercole Marchica, nasce dall’intenzione di agevolare al massimo l’utenza concentrando in un unico edificio sia i servizi prettamente sanitari, come quelli ambulatoriali, sia alcuni servizi amministrativi strettamente connessi alle prestazioni ed alle cure erogate. ” Gli uffici sono in fase di trasferimento e riprenderanno la piena funzionalità operativa nei nuovi ambienti a partire da lunedì prossimo, 25 gennaio.