Confartigianato Agrigento lancia “Agileimpresa”

In un momento storico in cui fare impresa è diventato impossibile, se non addirittura mortificante, e le prospettive non sono certamente migliori, proprio da Agrigento arrivano segnali in controtendenza.

Confartigianato Imprese Agrigento, ha lanciato in questi giorni il nuovo portale online “Agileimpresa” dedicato al mondo delle piccole imprese.

“Agileimpresa è una piattaforma esclusiva di Confartigianato Imprese Agrigento, – spiega il segretario provinciale Vincenzo Insalaco – dedicata agli associati che possono usufruirne in modo gratuito. Nasce dalla voglia di realizzare uno strumento intuitivo e facile da usare per ogni tipo di utente finalizzato all’acquisizione, mantenimento e miglioramento delle competenze. Una piattaforma e-learning costruita sulla base dell’esperienza decennale nella formazione, modellata sulle esigenze del mondo produttivo.

Non solo, ad oggi, siamo l’unica Confartigianato, in Italia, ad avere una piattaforma di proprietà esclusiva, creata da noi e pensata per le esigenze essenziali delle piccole e media imprese del territorio.

La piattaforma traccia ed eroga formazione in conformità agli standard SCORM “Shareable Content Object Reference Model”, standar di riferimento, riconosciuto a livello internazionale. In tal modo possiamo garantire la bontà dei corsi e l’effettiva erogazione dei contenuti.

Inoltre, Agileimpresa è una piattaforma responsive, ovvero, è supportata da qualsiasi dispositivo disponibile nel mondo tecnologico, che sia smartphone o postazione fissa. Che si voglia fare un corso su di un pullman, comodamente da casa o da ufficio, sarà possibile frequentare i corsi a qualsiasi ora del giorno e da qualsiasi luogo.

Abbiamo un ampio catalogo di corsi, certamente sono presenti i corsi obbligatori per legge in materia di salute e sicurezza, come ad esempio responsabile dei lavoratori per la sicurezza ,haccp e formazione specifica per i lavoratori, ma abbiamo anche voluto introdurre il corso covid, essenziale in questo momento storico, la formazione privacy sul gdpr 679/16 e non ultimo il corso per gli addetti ai cappotti termici.

Quest’ultimo corso, certifica le capacità degli addetti in materia di isolamento termico, essenziale per la corretta messa in posa degli interventi in materia di ecobonus e va a completare l’offerta di Confartigianato, il pacchetto Ecobonus e Sismabonus 11°% chiavi in mano”.

“Vogliamo sempre più, – conclude il segretario di Confartigianato Agrigento, Vincenzo Insalaco – che le aziende si dedichino al proprio lavoro, vogliamo noiose tempistiche burocratiche, vogliamo che abbiamo un servizio di eccellenza ma gratuito, vogliamo in ultima battuta che le imprese abbiamo le condizioni e la possibilità di riorganizzarsi in vista di quella ripresa tanto agognata”.