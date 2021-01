I consiglieri comunali di Agrigento di “Uniti per la città”, Teresa Nobile e Alessandro Sollano esprimono vicinanza al vice presidente dell’Assemblea Regionale, Roberto Di Mauro, per la scomparsa del fratello Sergio. “Apprendiamo con profonda tristezza la notizia del decesso- dicono i due consiglieri-. In questa dolorosa circostanza esprimiamo vicinanza alla famiglia. Sergio lascia davvero un vuoto incolmabile”.