Una pensionata ottantenne è stata avvicinata da un delinquente a piedi, che si è impossessato della borsa, strappata con forza dal braccio dell’anziana. All’interno dell’accessorio la somma in contanti di circa 100 euro, il telefono cellulare, documenti ed effetti personali. Teatro dell’episodio via Gianni Brera, nell’abitato di Canicattì. Tutto quanto si è verificato in una manciata di secondi, intorno alle 20, mentre in quei momenti la strada, era pressoché deserta.

Il bandito, quando è sopraggiunta l’ottantenne, che camminava da sola, ha deciso di colpire. L’ha sorpresa alle spalle senza preoccuparsi di coprirsi il volto, e dopo averla strattonata, con una mossa fulminea, le hanno scippato la borsa. Arraffato il bottino, si è dileguato a piedi. La donna è stata trovata in stato di choc dai carabinieri della Compagnia cittadina, accorsi subito sul luogo, una volta scattato l’allarme.

Gli investigatori dell’Arma, dopo avere ascoltato la testimonianza della vittima, che ha rifiutato le cure ospedaliere, hanno avviato le ricerche del malvivente. La Procura della Repubblica, subito notiziata, ha aperto un fascicolo, contro ignoti, con l’ipotesi di furto con strappo.