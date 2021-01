In due giorni erogati 120 buoni spesa

Altri 120 buoni spesi fondo Regionale sono stati erogati in modalità telematica tramite sms , in due giorni, ad altrettante famiglie che ne avevano fatto richiesta. “Come avevo anticipato a Natale – dice l’assessore alle Politiche Sociali Marco Vullo – abbiamo riesaminato le istanze sul social bonus regionale che erano state presentate a fine novembre e che da una prima analisi erano state sospese per carenza documentale, Abbiamo potuto costatare che a volte si trattava di piccoli errori che si potevano superare e per questo le abbiamo riesaminate tramite la procedure di richiesta documenti, completate e finalmente i buoni sono stati assegnati alle famiglie bisognose che ne avevano fatto richiesta. Si tratta di importi che variano da un minimo di €300 fino ad un massimo di €800 euro in base alla consistenza del nucleo familiare”.

“ Mi sento soddisfatto del grande lavoro che sin dal mio insediamento Grazie all’impegno dei dipendenti incaricati dei Servizi Sociali abbiamo

Portato avanti raggiungendo un buon risultato in favore delle famiglie richiedenti in stato di disagio economico e di difficoltà. Stiamo già lavorando alle nuove domande, Nei prossimi mesi una volta definiti i criteri e le modalità di presentazione provvederemo a predisporre nuovi avvisi per venire incontro alle fasce maggiormente deboli della nostra città attraverso i buoni spesa ma anche come previsto dalla normativa regionale per il pagamento delle utenze.”