Agrigento. In città si rivedono gli agenti della Municipale piantonare le strade principali. Il servizio voluto dal Sindaco Francesco Miccichè che è anche l’assessore alla Polizia Locale è stato predisposto sul Lungomare Falcone e Borsellino di San Leone, anche per garantire i controlli anticontagio. Erano anni che non si vedevano agenti in strada in città.