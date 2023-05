In auto con 30 chili di cocaina: avrebbe potuto fruttare anche 10 milioni di euro. I dettagli dell’operazione

Avrebbe potuto fruttare, “tagliata” più volte, anche circa 10 milioni di euro gli oltre 30 chili di cocaina sequestrati, dal personale della squadra Mobile e dalla sezione Volanti della Questura di Agrigento, alla periferia della citta dei Templi. Un quarantaduenne di Realmonte, Giuseppe Neri, ritenuto un corriere della droga, è stato arrestato ed è finito in carcere. I particolari dell’operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa. Presenti il procuratore reggente di Agrigento Salvatore Vella, il vicario della Questura Francesco Marino e il capo della Mobile Giovanni Minardi.

“Sono contento, oggi 23 maggio, di essere in Questura. Non c’è modo migliore di commemorare la strage di Capaci, non c’è modo migliore di commemorare lavorando e magari ottenendo risultati come questo – ha detto il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella – . Sono stati sequestrati, ad Agrigento, 30 chili di cocaina purissima. Il lavoro non finisce qui, ma è un’ottima base di partenza. Agrigento Captale della Cultura 2025 vuol dire tante cose per questa provincia – ha aggiunto il procuratore Vella – . Vuol dire raggiungere traguardi che non sono mai stati raggiunti in questi anni, vuol dire possibilità di valorizzare risorse di questa città e provincia, ma si possono ‘apparecchiare’ tanti tavoli. Il mercato della cocaina, come racconta questo sequestro, è un mercato fiorentissimo, con quantità che non ci devono stupire. Questa provincia vive anche di questi traffici”.