Sono saliti a 141 (erano 122) i Comuni Plastic Free che hanno superato la valutazione dell’associazione Plastic Free Onlus per ottenere il riconoscimento riservato alle amministrazioni più virtuose nella lotta all’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione sostenibile del territorio. Il progetto è giunto alla quinta edizione. Anche nel 2026 la Regione con il maggior numero di Comuni Plastic Free è l’Abruzzo, con 24, seguita da Sicilia con 20.

L’annuncio dei Comuni “Plastic free” 2026 è stato dato a Montecitorio alla presenza del presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati, Mauro Rotelli, del fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano, e dei referenti regionali dell’associazione.

La valutazione dei Comuni si basa su 20 criteri, che vanno dalla presenza di strumenti di contrasto all’abbandono dei rifiuti (fototrappole, sanzioni, guardie ambientali), alla riduzione della plastica monouso nelle sedi pubbliche, fino alla collaborazione concreta con l’associazione e all’impegno nella sensibilizzazione della cittadinanza. A ogni Comune sarà assegnato un livello di virtuosità, rappresentato da 1, 2 o 3 tartarughe, fino alla massima onorificenza delle ‘3 tartarughe gold’, dedicata agli enti che si sono distinti in modo esemplare.

Plastic Free Onlus coinvolge oltre 260.000 volontari in quasi 10.000 iniziative di pulizia ambientale. Nell’ultimo anno rimossi 4,8 milioni di chili di plastica e rifiuti.

