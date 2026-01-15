Sentenza di assoluzione per cinque medici finiti a processo perché accusati di avere provocato gravi lesioni ad un neonato dopo il parto avvenuto all’ospedale di Agrigento nel settembre del 2018.

La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, “perché il fatto non sussiste”. Sono due ginecologhe, due ostetriche e una pediatra.

Accolte le tesi difensive dei legali difensori degli imputati, secondo cui l’operato dei sanitari è stato corretto “in un contesto segnato da un evento improvviso, non prevedibile, di fronte a una complicanza rara e non evitabile”. Anche il pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp