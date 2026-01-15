Gli studenti siciliani dal prossimo anno scolastico potranno scegliere tra 41 nuovi indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado in aggiunta a quelli già esistenti. La misura è contenuta in un decreto dell’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, che autorizza l’attivazione dei nuovi percorsi nell’anno scolastico 2026/27. L’intervento punta ad ampliare e qualificare l’offerta formativa delle scuole superiori siciliane.

Nel complesso saranno 21 i corsi serali e cinque quelli destinati agli adulti. In particolare, 14 nuovi indirizzi di studio verranno attivati a Palermo e provincia, sette in quella di Catania e nove nel Messinese, cinque in provincia di Trapani, due rispettivamente nelle province di Siracusa e Caltanissetta e di Agrigento (a Ribera, istituto Crispi, indirizzo studio liceo musicale e coreutico), uno in quella di Enna e uno a Ragusa.

