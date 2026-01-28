E’ stato inseguito e bloccato fino a Villaseta da tre soggetti che volevano indietro l’autovettura, Citroen C4, poiché a loro dire moroso nei confronti della società di leasing. Un trentacinquenne imprenditore di Agrigento, spaventato dalla condotta minacciosa del gruppetto, ha chiamato la polizia. E gli agenti della sezione Volanti, una volta accorsi in maniera fulminea, hanno bloccato gli sconosciuti ed evitato il peggio. Si tratta di tre uomini di nazionalità greca, due sessantenni e un trentacinquenne, due dei quali impiegati in una ditta di noleggio veicoli.

I poliziotti, avviando subito i controlli, hanno accertato che effettivamente c’era una denuncia per appropriazione indebita. I tre, tuttavia, non avrebbero potuto agire in quel modo, motivo per il quale sono stati denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’agrigentino ha raccontato di avere noleggiato a lungo termine la vettura, specificando che il contratto sottoscritto era ancora valido e per un lungo periodo. La Citroen C4 è stata sequestrata.

