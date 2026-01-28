Antonella Attanasio è la nuova presidente del Panathlon Club Agrigento. L’assemblea dei soci, riunitasi al Circolo dei Nobili, ha rinnovato le cariche per il biennio 2026-2028, affidando all’insegnante la guida del Club riconosciuto dal Coni e da sempre impegnato nella diffusione dei valori educativi dello sport.

Nel suo intervento, la neo presidente ha richiamato il lavoro svolto negli ultimi due anni, caratterizzati da iniziative mirate alla promozione dell’etica sportiva, del fair play, del rispetto delle regole e del rifiuto di ogni forma di violenza. Attanasio ha inoltre espresso gratitudine ai soci per la fiducia accordata, sottolineando la volontà di proseguire con determinazione nel percorso intrapreso per raggiungere nuovi e significativi obiettivi.

Contestualmente è stato eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo, composto da Pasquale Mauro (Past President), Giuseppe Gangarossa, Angela Giglia, Enzo Nocera, Antonio D’Anna e Luigi Tropia.

