Si è svolto all’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità un incontro istituzionale tra la Regione e i vertici di Aica, alla presenza dell’assessore Francesco Colianni, del capo di gabinetto Fabrizio Fiorito e dei rappresentanti di Siciliacque. Per Aica erano presenti la presidente del consiglio di amministrazione Danila Nobile, il direttore generale Francesco Fiorino, il presidente dell’assemblea dei sindaci Salvatore Di Bennardo, il presidente dell’Ato idrico di Agrigento Giovanni Cirillo e il consulente legale Stefano Polizzotto.

Durante la riunione, l’assessore Colianni ha voluto approfondire direttamente quanto emerso nella precedente bilaterale con Siciliacque. Aica ha rappresentato la propria posizione, ribadendo una proposta articolata su tre “pilastri” fondamentali: chiusura dell’intero debito pregresso mediante l’utilizzo dei 20 milioni di euro stanziati dalla Regione Siciliana; pagamento del 70% delle fatture correnti per almeno 12 mesi, quale impegno concreto e mai registrato nei cinque anni di vita di Aica, per poi gradualmente arrivare al 100%; attuazione di un piano di risanamento aziendale strutturato, credibile e verificabile, illustrato nel dettaglio e oggetto di un apposito documento richiesto dall’assessore, che Aica trasmetterà già nella giornata di domani.

Secondo Aica, la proposta è sostenibile e rappresenta la soluzione più equilibrata per garantire stabilità e correttezza nel medio periodo. Aica ha inoltre evidenziato come il richiamo al principio del full cost recovery, così come prospettato da Siciliacque, non risulti coerente con l’attuale contesto e con una reale logica di sistema, soprattutto in presenza di un percorso di risanamento già avviato e monitorato. La presidente Danila Nobile ha espresso “profonda fiducia nella mediazione istituzionale messa in campo dalla Regione” e ha ringraziato “l’assessore Colianni e il presidente Schifani per l’attenzione, la concretezza e il senso di responsabilità dimostrati verso Aica e verso l’intero territorio della provincia di Agrigento”.

È già calendarizzata una riunione bilaterale tra l’assessore Colianni e Siciliacque per giovedì 29 gennaio, seguita da un successivo incontro con tutte le parti il martedì successivo, con l’obiettivo di giungere a una soluzione condivisa. Resta ferma, come già rappresentato, la posizione di Aica sulla questione dell’acquedotto Favara di Burgio, che non incide sulla proposta complessiva e rimane invariata.

«Credo profondamente nella mediazione istituzionale messa in campo dalla Regione Siciliana e ringrazio sinceramente l’assessore Colianni e il presidente Schifani per l’attenzione, la concretezza e il senso di responsabilità dimostrati verso Aica e verso l’intero territorio della provincia di Agrigento – afferma la presidente del CdA Aica Danila Nobile -. La proposta avanzata da Aica consente di chiudere il passato, garantire il presente e costruire una prospettiva di solvibilità e credibilità futura. Auspichiamo che, grazie a questo importante accompagnamento istituzionale, anche Siciliacque possa cogliere l’opportunità di una soluzione equilibrata e definitiva, nell’interesse del servizio pubblico e dei cittadini».

«Dal punto di vista tecnico-gestionale, il piano di risanamento illustrato è solido e pienamente sostenibile – continua il direttore generale di Aica Francesco Fiorino -. I numeri dimostrano che l’impegno al pagamento del 70% del corrente, unito alla chiusura del pregresso con risorse regionali, rappresenta una soluzione equilibrata e realistica. È una proposta che tutela il servizio idrico, garantisce continuità operativa e consente ad Aica di rafforzare progressivamente la propria struttura finanziaria».

«L’Assemblea dei Sindaci guarda con grande favore al ruolo svolto dalla Regione Siciliana in questa fase delicata – sottolinea il presidente dell’Assemblea dei Sindaci Aica, Salvatore Di Bennardo -. Il territorio agrigentino ha bisogno di stabilità, non di conflitti. La proposta di Aica è una proposta di responsabilità, che tiene insieme sostenibilità finanziaria e tutela dei cittadini. È nell’interesse di tutti che questa mediazione produca risultati concreti».

«Il confronto avviato in Assessorato dimostra che la strada del dialogo istituzionale è quella giusta – conclude il presidente dell’Ati di Agrigento, Giovanni Cirillo -. La soluzione prospettata da AICA è coerente con l’esigenza di garantire un servizio idrico efficiente e sostenibile. Ringraziamo la Regione per il forte impegno profuso e auspichiamo che si giunga rapidamente a una definizione positiva della vicenda».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp