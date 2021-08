100 mila euro per spettacoli estivi. Micciché: “Imposta di soggiorno utilizzata per il rilancio della città”

La giunta Comunale di Agrigento ha deliberato per l’anno in corso una spesa di €265.000 (il massimo spendibile oggi), dei 384.000 euro provenienti dal Ministero dell’Interno, nonché dei 42.000 euro provenienti dalla tassa di soggiorno. “L’imposta di soggiorno – dice il sindaco, Franco Micciché- verrà utilizzata per il rilancio della città”.

Ecco nel dettaglio gli investimenti:

– 80.000 euro destinati al decoro urbano con interventi di manutenzione e recupero di beni ricadenti nel territorio comunale;

– 40.000 euro destinati alla realizzazione di una puntata di “Makari”, la fiction trasmessa nel marzo scorso in prima serata su Rai 1; Agrigento e la Valle dei templi, quindi, sul grande schermo per quella che si preannuncia un nuovo successo televisivo che ha fatto la fortuna di molte destinazioni turistiche nel recente passato;

– 20.000 euro destinati al marketing con la creazione di campagne promozionali sui social;

– 100.000 euro destinati alla promozione e agli spettacoli estivi, già iniziati con l’evento “Emozioni” di Mogol ed a quelli destagionalizzati fino al 31 dicembre 2021;

– 25.000 euro per la partecipazione alle fiere internazionali, ad esempio TTG di Rimini, evento che catalizza l’attenzione dei più importanti operatori internazionali;

“Sono state messe in cantiere – continua il sindaco- una serie di iniziative che avranno una grande ricaduta, nel rispetto del regolamento e delle finalità per cui è stata introdotta l’imposta.

Le modalità di destinazione sono state determinate dopo aver sentito la Consulta del Turismo. Sono sempre stato e sarò sempre disposto ad ascoltare tutti; ritengo doveroso da parte mia condividere il percorso amministrativo con chi opera sul territorio. Abbiamo deciso di privilegiare le attività di promozione e marketing per consolidare e rilanciare la destinazione AGRIGENTO, profondamente segnata dalla pandemia di COVID 19”.