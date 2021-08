Covid. Cresce tasso ospedalizzazione, rischio zona gialla dopo Ferragosto

La Sicilia è ai primi posti a livello nazionale per tasso di ospedalizzazione, e con i nuovi parametri rischia la zona gialla dopo Ferragosto. I reparti ordinari sono occupati quasi al 10 per cento da pazienti Covid, mentre le Terapie intensive sono al 4,5%. Le soglie fissate dal governo per il passaggio di zona sono rispettivamente 15% e 10%.

Dalla prossima settimana nell’Isola arriverà una stretta nei comuni con troppi contagi, e pochi vaccinati. La Regione ha chiesto al Comitato tecnico scientifico regionale di elaborare un documento che fissa le soglie per l’introduzione di ulteriori restrizioni.

Il documento è stato elaborato nel fine settimana, e sarà discusso durante la prossima riunione del Cts prevista nelle prossime ore.