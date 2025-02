Dopo anni di incuria e degrado, il Comune di Agrigento ha annunciato l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali situati sul lungomare Falcone Borsellino . Le strutture coinvolte comprendono il campo da calcetto, il campo da tennis e la pista di pattinaggio, insieme all’area circostante, da tempo in stato di abbandono.

L’obiettivo è ripristinare gli impianti, restituendo ai cittadini spazi adeguati per la pratica sportiva. Ma la situazione solleva interrogativi più ampi: perché questi impianti, un tempo apprezzati e frequentati, sono stati lasciati deteriorarsi fino a diventare impraticabili?

Un progetto di recupero necessario per il lungomare di Agrigento

Secondo il Comune, i lavori sono urgenti e non più rimandabili: l’intera area sportiva del lungomare necessita di un intervento radicale, non solo per garantire la sicurezza degli impianti, ma anche per riqualificare uno spazio pubblico fondamentale per la città .

Per realizzare il progetto sono stati individuati i responsabili tecnici:

Responsabile Unico del Progetto (RUP): Geometra Vincenzo Galletto

Progettista: Architetto Assunta Zuppardo

Collaboratori: Geometri Vincenzo Burceri, Raimondo Salli, Francesca Analfino

Questa squadra avrà il compito di sviluppare un piano di manutenzione adeguata e di supervisione dei lavori. Tuttavia, il vero nodo della questione non è solo il recupero delle strutture, ma la mancata manutenzione ordinaria che ha portato al loro degrado.

Dall’entusiasmo iniziale all’abbandono: una storia già vista?

Quando gli impianti sportivi furono realizzati, la cittadinanza, e in particolare i giovani, accolsero con entusiasmo queste nuove opportunità per lo sport e il tempo libero. Per anni, il lungomare Falcone Borsellino è stato un punto di riferimento per gli sportivi e le famiglie, un luogo in cui trascorrere il tempo in modo sano e aggregante.

Ma con il passare del tempo, la mancata manutenzione ordinaria ha trasformato queste strutture da risorsa in un problema :

Il campo da calcetto e quello da tennis sono diventati impraticabili a causa del deterioramento delle superfici di gioco.

La pista di pattinaggio, un tempo molto frequentata, si è rovinata fino a diventare inutilizzabile.

L’area circostante è stata lasciata all’incuria, con pavimentazioni danneggiate, erbacce e rifiuti.

Questa situazione è il riflesso di una cattiva gestione delle opere pubbliche, un fenomeno purtroppo ricorrente ad Agrigento.

Ora il Comune ha deciso finalmente di intervenire, stanziando risorse per riportare gli impianti sportivi alla loro funzione originaria. Il punto è: questa volta verrà garantita la manutenzione futura?

Se il passato insegna qualcosa, è che senza una gestione costante e attenta , anche le strutture più moderne e funzionali finiscono per degradarsi in pochi anni. Chi garantirà che questo non accada di nuovo?

Nonostante le perplessità, il recupero delle strutture rappresenta una grande opportunità per Agrigento. Se ben gestiti, gli impianti sportivi sul lungomare Falcone Borsellino potrebbero:

Favorire la socialità e lo sport tra i giovani , offrendo spazi adeguati per attività all’aria aperta.

, offrendo spazi adeguati per attività all’aria aperta. Aumentare l’attrattività turistica dell’area , incentivando eventi e tornei sportivi.

, incentivando eventi e tornei sportivi. Migliorare la vivibilità del lungomare , trasformandolo in un luogo più curato e sicuro.

Il Comune di Agrigento ha ora una doppia responsabilità: riqualificare gli impianti sportivi e garantire che non vengano nuovamente abbandonati . Serve un piano chiaro per la manutenzione ordinaria, che impedisce che gli stessi problemi si ripresentino tra pochi anni.

La speranza è che questa volta, oltre ai lavori di recupero, si pensi anche alla gestione a lungo termine di un bene pubblico che appartiene ai cittadini e che merita di essere preservato nel tempo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp