Alberto Angela celebra la Sicilia di Montalbano in un viaggio emozionante su RaiUno

Ieri sera, su RaiUno, è andata in onda una puntata speciale di Ulisse che ha reso giustizia ai luoghi di Montalbano, omaggiando non solo la figura di Andrea Camilleri, ma anche la Sicilia che ha ispirato il celebre commissario. Il viaggio di Alberto Angela ha avuto inizio da Porto Empedocle, città natale dello scrittore, per poi spostarsi alla Scala dei Turchi e alla Valle dei Templi, prima di proseguire verso il Ragusano, set per oltre vent’anni della fiction.

Con il centenario della nascita di Andrea Camilleri, Angela ha voluto rendere omaggio alla Sicilia di Montalbano, attraverso un racconto che ha esaltato la bellezza dei luoghi legati alla famosa serie. “Lo speciale di Ulisse che va in onda questa sera ha un sapore del tutto particolare”, ha dichiarato Alberto Angela, che ha sottolineato come grazie alla serie televisiva, i luoghi descritti da Camilleri siano diventati meta di turismo internazionale, portando visibilità a gioielli del patrimonio siciliano come Scicli, Ragusa, Modica, la Scala dei Turchi, la Fornace Penna, Marzamemi, Donnafugata, la Valle dei Templi e Tindari.

Il programma non si è limitato a mostrare i luoghi, ma ha anche evocato le atmosfere magiche che solo la Sicilia di Camilleri riesce a trasmettere. “Sono sempre stato un fan di Montalbano. È una di quelle serie che ti piacciono anche se togli l’audio”, ha aggiunto Angela, parlando delle sensazioni che la serie riesce a suscitare attraverso i suoi sguardi, le sue atmosfere e i dettagli che raccontano il calore della Sicilia, il respiro del Mediterraneo e la Storia che permea quei luoghi.

Durante il viaggio, sono stati protagonisti anche gli attori che hanno interpretato i personaggi della serie, da Angelo Russo nel ruolo di Catarella a Peppino Mazzotta, il fedele ispettore Fazio, passando per Cesare Bocci, che ha dato vita al “fimminaro” Mimì Augello, fino ad arrivare a Luca Zingaretti, il volto indissolubile del commissario Montalbano.

L’omaggio a Camilleri è proseguito con la partecipazione di Arianna Mortelliti, nipote dello scrittore, che ha condiviso ricordi del nonno e il suo modo di scrivere, e con l’intervento dell’editore Antonio Sellerio, che ha raccontato il successo mondiale dei libri di Camilleri. L’aspetto gastronomico non è stato trascurato, con un tributo alla cucina siciliana a cura della scrittrice Simonetta Agnello Hornby, che ha celebrato i dolci tipici dell’isola come cassate, cannoli e biancomangiare.

Il racconto di Angela, che ha descritto la puntata come un incantesimo, ha saputo catturare l’amore degli attori per i loro personaggi e la nostalgia per una serie che ha segnato la storia della televisione. “A cento anni dalla sua nascita, credo sia fondamentale ricordare che Andrea Camilleri non è stato solo un grande scrittore, ma un uomo straordinario, una persona geniale, alla quale la Sicilia, la televisione e la cultura di questo Paese devono moltissimo”, ha concluso Alberto Angela.

Lo speciale di Ulisse, andato in onda ieri sera, ha dunque celebrato non solo la Sicilia di Montalbano, ma anche l’eredità di Andrea Camilleri, un uomo che ha fatto della sua terra e della sua cultura un patrimonio per il mondo intero.

