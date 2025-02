Il Comune di Agrigento, in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario, ha pubblicato un avviso per la selezione di 48 tirocinanti da inserire nei Tirocini di Inclusione Sociale (TIS), una misura finanziata con risorse del Fondo Povertà annualità 2022, per un importo di 116.000 euro .

L’iniziativa è rivolta a soggetti in condizioni di fragilità economica e sociale, con l’obiettivo di favorire il loro reinserimento nella società e nel mondo del lavoro.

I Tirocini di Inclusione Sociale sono percorsi finalizzati a rafforzare l’autonomia di persone in difficoltà economica o sociale, offrendo loro un’indennità mensile di 520,83 euro per quattro mesi .

Per poter partecipare, i candidati devono soddisfare una serie di requisiti, tra cui:

Essere residenti in uno dei Comuni del Distretto Socio Sanitario D1 ( Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, Sant’Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana)

Avere un’età compresa tra i 18 ei 64 anni;

Essere disoccupati o inoccupati;

Appartenere a un nucleo familiare beneficiario di Assegno di Inclusione (ADI) e/o Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL);

Non essere già inseriti in altri programmi di sostegno al reddito o formazione.

L’obiettivo dichiarato dal Comune è quello di favorire l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti in condizione di disagio, permettendo loro di acquisire competenze utili per un futuro inserimento nel mercato del lavoro.

I tirocinanti selezionati saranno divisi in due gruppi da 24 partecipanti ciascuno :

Primo ciclo: dal 1° settembre al 31 dicembre 2025;

Secondo ciclo: dal 2 gennaio al 30 aprile 2026 .

Ogni tirocinante riceverà un rimborso di 520,83 euro al mese, più un’indennità forfettaria di 100 euro per le spese di attivazione e assicurazione. Tuttavia, per ricevere il compenso è necessario garantire almeno il 70% della presenza mensile prevista nel “Progetto personalizzato”, il documento che definisce le attività da svolgere durante il tirocinio.

Gli importi, pur rappresentando un sostegno economico temporaneo, non costituiscono un vero stipendio né danno diritto a un’assunzione. Si tratta quindi di un aiuto limitato nel tempo, senza garanzie di stabilità occupazionale futura.

I tirocinanti potranno scegliere tra diverse strutture ospitanti, pubbliche o private, in base alle disponibilità dei posti nei vari comuni del Distretto. Se non ci saranno abbastanza enti disponibili, i partecipanti potranno essere impiegati direttamente presso le sedi dei Comuni aderenti al progetto.

La selezione avverrà seguendo criteri economici e anagrafici:

Priorità ai candidati con ISEE più basso;

In caso di parità di ISEE, precedenza alla persona più anziana;

In caso di ulteriore parità, varrà l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Notizie più dettagliate si possono trovare presso le sedi dei Comuni di riferimento

