Immigrazione, il procuratore Vella a Lampedusa. L’hotspot scoppia

Il procuratore capo, facente funzioni, di Agrigento, Salvatore Vella, si è recato a Lampedusa, e nella sala conferenze dell’aeroporto, ha tenuto un incontro con le forze dell’ordine, e i soccorritori che si occupano dell’emergenza immigrazione.

L’incontro per analizzare i flussi delle migrazioni, ma anche per provare a velocizzare il dissequestro delle 11 salme di migranti, fra cui quelle di 4 bambini piccolissimi, che da giorni si trovano nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.

Nel frattempo proseguono gli sbarchi. Sono 1139 i migranti presenti all’hotspot di contrada “Imbracola”. La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto per oggi il trasferimento di 560 persone. Questa mattina, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, sono partiti 110 migranti. In serata, con la stessa destinazione, ne partiranno altri 450.